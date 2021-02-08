В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение из-за погоды

Экстренное предупреждение объявлено во всех районах Магаданской области в понедельник, 8 февраля, в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается на сайте пожарно-спасательного центра области.

«Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в городе Магадан, Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском городских округах», — сказано в сообщении.

В течение дня на регион обрушится метель, скорость северо-восточного ветра в отдельных районах достигнет 30 м/с, отмечается в сообщении.

В связи с погодными условиями центр рекомендовал профильным ведомствам усилить контроль за состоянием автомобильных дорог, а также обеспечить контроль готовности аварийных бригад и спасательных служб.

5 февраля было восстановлено авиасообщение с Чукоткой, прерванное после штормового предупреждения.