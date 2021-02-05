Авиасообщение с Чукоткой восстановлено после штормового предупреждения

Самолет, выполняющий рейс Анадырь — Москва, вылетел пятницу, 5 февраля, в столичный аэропорт Внуково следует из данных онлайн-табло чукотского аэропорта.

Из-за непогоды вылет самолета был отложен на пять дней с изначально запланированной даты. В то же время задержанными все еще остаются самолеты во Владивосток и Хабаровск, а также в Залив Креста, Беринговский, Петропавловск-Камчатский, Кепервеем, Марково, Провидения и Ваеги

Ранее, 3 февраля, сообщалось, что ураган повредил два вертолета санитарной авиации в Чукотском автономном округе.

В Анадыре и Анадырском районе 31 января было объявлено штормовое предупреждение из-за метели и ветра до 40 м/с. Отменены занятия в школе, приостановлено внутриокружное авиасообщение из столицы региона. 1 февраля была приостановлена работа аэропорта в Анадыре.