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В Сирии открыли соединяющий провинции Дейр-эз-Зор и Хасеке переход

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Усилиями российских военных специалистов на востоке Сирии возобновлена работа перехода, который соединяет провинции Дейр-эз-Зор и Хасеке.

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Отмечается, что «гуманитарный коридор» расположен на 400-метровой автомобильной магистрали, соединяющей две части поселения Сальхия. С одной стороны территории контролируются официальным Дамаском, с другой — Сирийскими демократическими силами (СДС), поддерживаемыми Западом.

Почти год путепровод был закрыт на фоне ситуации с распространением коронавируса. Такая блокада оторвала многих беженцев от их семей и родных домов.

Тем не менее, по словам местных жителей, они сталкивались с трудностями переезда на другую сторону еще до пандемии из-за постоянных обстрелов.

Теперь после длительных переговоров российских военных специалистов с представителями сирийской оппозиции удалось добиться открытия хотя бы пешеходного перехода.

«Людям стало комфортнее жить. Они могут посещать свои дома брошенные, восстанавливается торговля», — рассказал и.о. начальника пункта пропуска в Сальхии Денис Хорошев.

27 января российские военные полицейские обезопасили движение по трассе М-4 в Сирии, которая соединяет торговые маршруты сразу трех провинций. Долгое время передвигаться по этой трассе было опасно, потому что боевики регулярно совершали атаки на грузовые автомобили

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