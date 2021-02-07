Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Филадельфии»

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» дома уступил «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась 7 февраля на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне и завершилась со счетом 4:7 (2:1, 2:3, 0:3) в пользу гостей. При этом в первом периоде столичные хоккеисты повели со счетом 2:0.

В составе «Филадельфии» хет-трик оформил Скотт Лотон, две шайбы вогнал Шон Кутюрье, по одной забили Роберт Хагг и Джеймс ван Римсдайк.

У «Вашингтона» дублем отличился россиянин Александр Овечкин, по одному разу ворота поразили Том Уилсон и Никлас Бэкстрём.

Овечкин признан второй звездой матча с «Филадельфией»: он набрал четыре очка, из них два за результативные передачи, пишет «Спорт-Экспресс».

4 февраля российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое седьмое место в списке лучших снайперов НХЛ.