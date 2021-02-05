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Овечкин вышел на чистое седьмое место по голам в НХЛ
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Овечкин вышел на чистое седьмое место по голам в НХЛ

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Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое седьмое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиге, сообщается 4 февраля в Twitter НХЛ.

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Россиянин забил свою 709-ю шайбу в матче против команды «Нью-Йорк Рейнджерс» ранее, в четверг, при этом игра завершилась поражением «столичных» (4:2).

С 31 января россиянин делил седьмое место рейтинга с канадским хоккеистом Майком Гартнером (708).

Чтобы подняться на шестую позицию и оттеснить Фила Эспозито (717), Овечкину необходимо вогнать в ворота соперников еще девять шайб.

Рекорд по забитым голам в Национальной хоккейной лиге принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894), напоминает «Газета.ру».

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