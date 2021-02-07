Медведева отказалась признать поражение на «Кубке Первого канала»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не признала поражение в командном турнире «Кубок Первого канала».

«Мы поражение сегодня не признаем. Мы получили приз зрительских симпатий. Люди знают, кого выбирать», — приводит ее слова «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 7 февраля.

По словам спортсменки, команда ее соперницы, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой, была сильнее. По мнению Медведевой, если силы в мужских и спортивных парах были равными, то в женском одиночном катании преимущество было у другой команды, отмечает «Газета.ру».

Фигуристка отметила, что изменила бы формат распределения спортсменов по командам. Она сказала, что поддерживает жеребьевку, которая «ведется вслепую».

«К слепым жеребьевкам мы, спортсмены, относимся спокойно, потому что обычно катаем сами за себя, но в командном турнире подбор фигуристов играет большую роль, поэтому я бы хотела подготовиться к этому заранее», — подчеркнула она.

Также Медведева отметила, что все выигранные на турнире деньги она направит на благотворительность.

Команда Загитовой одержала победу на «Кубке Первого канала» по фигурному катанию, набрав 2634,95 балла. Им вручили приз в размере 5 млн рублей. Команда Евгении Медведевой набрала 2606,21 балла и получила 3 млн рублей, а также выиграла приз зрительских симпатий, за что ей вручили еще 1 млн рублей.