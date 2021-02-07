Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден призвал Сербию признать независимость Косово
Мир
ЕС допустил введение новых санкций против России
Спорт
Хет-трик Головина помог «Монако» обыграть «Ним»
Мир
Центр здравоохранения Венгрии окончательно одобрил вакцину «Спутник V»
Мир
В Африке зафиксирован новый случай смерти от лихорадки Эбола
Мир
Россияне не пострадали при сходе ледника в Индии
Спорт
Сборная России обратится в FIS из-за падения Ретивых на Кубке мира
Наука
В России разработают два лекарства для лечения ВИЧ
Общество
Житель Санкт-Петербурга незаконно держал в квартире львенка
Сюжет:

Важные улики нашли при расследовании по COVID-19 в Ухане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная группа специалистов, которая работала в Китае под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), собрала важные улики, касающиеся вируса COVID-19. Об этом стало известно в воскресенье, 7 февраля.

Британский зоолог Питер Дасзак, принимавший участие в исследовании, рассказал, что на рынке морепродуктов в Ухане были собраны улики, помогающие установить, какую роль место сыграла в распространение коронавирусной инфекции.

Китайское предупреждение: КНР строит семь лабораторий уровня Уханьской
Одну из них расположат рядом с российской границей в районе Харбина

По словам Дасзака, который находится в Китае, информация о результатах исследования будет опубликована до 10 февраля.

Зоолог отметил, что изученный ими рынок был практически не поврежден.

«Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели», — цитирует его слова Bloomberg.

Дасзак добавил, что отследить путь развития эпидемии сложно, и на это требуется много времени, однако эксперт выразил надежду, что к концу поездки у группы будет твердое объяснение происхождения пандемии.

Команда ВОЗ прибыла в китайский город Ухань для установления причин происхождения коронавируса 14 января 2021 года. Согласно введенным в Китае правилам, эксперты находились 14 дней на карантине. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

В конце декабря 2020 года журналисты Associated Press опубликовали расследование, в котором рассказали, что власти КНР, вероятно, стараются причислить к государственной тайне все исследования о коронавирусе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021