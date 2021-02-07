Важные улики нашли при расследовании по COVID-19 в Ухане

Международная группа специалистов, которая работала в Китае под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), собрала важные улики, касающиеся вируса COVID-19. Об этом стало известно в воскресенье, 7 февраля.

Британский зоолог Питер Дасзак, принимавший участие в исследовании, рассказал, что на рынке морепродуктов в Ухане были собраны улики, помогающие установить, какую роль место сыграла в распространение коронавирусной инфекции.

По словам Дасзака, который находится в Китае, информация о результатах исследования будет опубликована до 10 февраля.

Зоолог отметил, что изученный ими рынок был практически не поврежден.

«Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели», — цитирует его слова Bloomberg.

Дасзак добавил, что отследить путь развития эпидемии сложно, и на это требуется много времени, однако эксперт выразил надежду, что к концу поездки у группы будет твердое объяснение происхождения пандемии.

Команда ВОЗ прибыла в китайский город Ухань для установления причин происхождения коронавируса 14 января 2021 года. Согласно введенным в Китае правилам, эксперты находились 14 дней на карантине. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

В конце декабря 2020 года журналисты Associated Press опубликовали расследование, в котором рассказали, что власти КНР, вероятно, стараются причислить к государственной тайне все исследования о коронавирусе.