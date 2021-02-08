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Корвет «Проворный» будет обеспечивать безопасность Северного морского пути

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Корвет «Проворный» будет обеспечивать безопасность в Охотском море, на Камчатке и на арктическом побережье России. Об этом сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Уточняется, что судно войдет в состав объединенного командования сил на северо-востоке страны и будет базироваться на Камчатке. Главная цель корвета — обеспечить безопасность судоходства на Северном морском пути (СМП).

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«Проворный» оснащен крылатыми ракетами, сверхдальнобойной зенитной системой и мощным радиолокатором, способным засекать цели за сотни километров.

К настоящему моменту корвет уже построен и готовится к швартовым испытаниям. Ожидается, что до конца этого года он будет передан флоту и начнет службу на северо-восточных рубежах страны.

«Проворный» — второй представитель серии. Головной корабль проекта 20385 «Гремящий» был передан флоту 29 декабря прошлого года.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, корабли проекта 20385 смогут выполнять целый ряд задач: прикрытие базы подводных стратегических ракетоносцев на Камчатке, патрулирование северного побережья Тихого океана и восточной части Северного Ледовитого океана, в том числе участка Северного морского пути.

Корветы проекта 20385 предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в морской зоне, патрулирования прибрежных вод, а также для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками.

Есть вероятность, что в перспективе на «Проворном» будут установлены гиперзвуковые ракеты «Циркон». Начало серийных поставок «Цирконов» на флот запланировано на 2022 год. До сих пор ни у одной армии мира нет средств, способных с высокой вероятностью перехватить такую ракету.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 8 февраля:

«Проворным» темпом: новейший российский корвет идет на северо-восток

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