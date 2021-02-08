На прошлой неделе стало известно, что Минэкономразвития разработало законопроект о новом правовом статусе Крыма. Предполагается, что в дополнение к действующей свободной экономической зоне на полуострове будет создан и особый административный район — своего рода внутренний офшор, позволяющий сделать конфиденциальной информацию об инвесторах, которые будут туда вкладывать средства. По всей видимости, за аналог взят федеральный закон «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», принятый летом 2019 года.

Развитие Крымского полуострова будет долго проходить в неординарных условиях, хотя беспрецедентную задачу по его интеграции в экономическую и правовую систему страны после присоединения к России можно считать в целом выполненной. После открытия автодорожного и железнодорожного сообщения по Крымскому мосту произошло воссоединение и транспортной системы.

Вряд ли в ближайшей перспективе следует ожидать снятия негативного внешнего контекста, который определяет готовность инвесторов работать в Крыму. Да, конкурентные преимущества полуострова, занимающего выгодное географическое расположение, имеющего незамерзающие порты, мягкий климат и вообще большой потенциал для развития туризма, известность бренда Крыма в целом и отдельных его мест, в том числе связанных с историей, виноделием, культурными событиями, никто не отрицает. Но в условиях жестких нарастающих санкций со стороны западных стран развивать эти преимущества становится всё сложнее. Крупные российские компании не стремятся в Крым, опасаясь западных санкций. На полуострове не встретишь объектов федеральных торговых сетей, известных брендов автозаправочных станций. Сюда пока не спешат крупные банки и мобильные операторы.

Поэтому Москва продолжает уделять особое внимание развитию полуострова. Стоит напомнить, что почти сразу после вхождения Крыма и Севастополя в состав России в марте 2014 года было создано министерство, отвечавшее за вопросы интеграции. Через несколько месяцев была утверждена специальная федеральная целевая программа, а позднее — и государственная.

На всей территории двух субъектов — Крыма и города Севастополя — была закреплена свободная экономическая зона (СЭЗ), позволяющая ее участникам значительно снизить налоговые платежи. Кстати, в том числе поэтому доля налога на прибыль в структуре налоговых доходов региональных бюджетов на полуострове, особенно в Севастополе, минимальная среди российских регионов, в то время как роль доходов от малого бизнеса — максимальная.

К концу 2020 года в республике было зарегистрировано 1260 участников СЭЗ в Крыму и еще около 400 в Севастополе, хотя новые участники появляются не так активно, как в прежние годы. Существует отчетность о десятках миллиардов рублей капитальных вложений по действующим договорам, примерно по четверти которых направляются в систему общественного транспорта, аграрный сектор и санаторно-курортную отрасль.

Удивительно, что определенные почти сразу после интеграции приоритеты в направлениях усилий федеральных ведомств по поддержке развития полуострова — энергетика, вода и транспортная инфраструктура — сохранились на все эти годы и продолжают акцентироваться и сейчас, уже в 2021-м.

Активная поддержка со стороны центра дала свои эффекты. Промышленное производство и оборот розничной торговли в Крыму росли практически все эти годы быстрее, чем в среднем по стране. В 2016 и 2019 годах, например, здесь были отмечены рекордные 20- и 12-процентный рост промпроизводства. Астрономические показатели многие годы показывала строительная отрасль, хотя последние два года отмечался спад. Впрочем, сельское хозяйство и пищевая промышленность после подъема в 2019 году показали сокращение в кризисный год, в то время как в остальных регионах России аграрный сектор рос.

В бюджете Крыма две трети или даже три четверти доходов по-прежнему формируются за счет трансфертов из федерального бюджета. Высока роль поддержки из центра и в Севастополе. При этом реальные масштабы финансовых потоков из казны могут быть и больше. Дело в том, что большинство проектов реализуется за счет прямых расходов центра, и средства, которыми распоряжаются министерства и ведомства, учитываются не в форме поддержки, а как прямые поступления федеральным учреждениям — например, тем же соединениям Черноморского флота или «Артеку», а также подрядчикам госзаказов (строителям трассы «Таврида», аэропорта Симферополя, культурно-образовательного центра в Севастополе и так далее).

И всё же, несмотря на довольное активное развитие, Минэкономразвития признает, что санкции фактически мешают исполнению федеральной программы, усложняя привлечение подрядчиков. Именно поэтому и возникла идея введения статуса особого административного района. К тому же столь высокая зависимость от федеральных средств не может продолжаться вечно — рано или поздно Крыму придется становиться более самостоятельным с точки зрения доходов регионом.

Предполагается, что новый статус республики и города федерального значения поможет оживить их экономику и ускорить достижение поставленных целей. В Стратегии развития республики указывается, например, что в 2030 году это будет территория, «создавшая лучшие в России условия ведения бизнеса». В Севастополе ожидается становление его как делового центра, а свою миссию он видит в том, чтобы быть геостратегическим, промышленным, культурно-историческим, гуманитарным и туристическим центром России на Черном море — городом, где комфортно жить, работать, учиться, творить и отдыхать.

Автор — директор Центра региональной политики РАНХиГС

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