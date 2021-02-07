Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Премьер Индии заявил о контроле ситуации со сходом ледника
Спорт
Тактаров выразил уверенность в победе Волкова на чемпионате UFC
Общество
Правительство упростило порядок получения субсидий на строительство соцучреждений
Общество
В России за сутки выявили 16 048 случаев заболевания COVID-19
Экономика
Правительство расширило программу развития Республики Алтай
Мир
Адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента из-за шаббата
Мир
Заявления Трампа о фальсификациях на выборах обошлись казне США в $519 млн
Общество
Врио главы Дагестана взял на контроль дело об убийстве экс-главы села
Мир
На Украине за сутки выявили менее 3,5 тыс. случаев COVID-19

Ростуризм выступил за круглогодичные турпрограммы на Байкале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чартерные туристические программы на озеро Байкал должны стать круглогодичными. Об этом в воскресенье, 7 февраля, на конференции по развитию межрегионального туризма «Внутренний туризм — новые возможности» заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Славное море: на Байкале ждут туристов и гонят браконьеров
Великое озеро становится центром экологической сознательности

«Мы продолжили эту программу, как мы изначально и задумывали», — сказала она.

По словам руководителя Ростуризма, программа должна стать не разовой, а системной мерой поддержки отрасли туризма на Байкале.

В конечном итоге программы на озере Байкал должны выйти на круглогодичный оборот.

В январе Догузова предположила, что в ближайшие годы российское направление станет модным среди иностранных туристов, а пока отдых в России для них «реальная экзотика».

В октябре замруководителя Ростуризма Григорий Прокуронов заявил, что российский туризм может получить 2,5 трлн рублей частных инвестиций до 2030 года благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021