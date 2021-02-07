Ростуризм выступил за круглогодичные турпрограммы на Байкале

Чартерные туристические программы на озеро Байкал должны стать круглогодичными. Об этом в воскресенье, 7 февраля, на конференции по развитию межрегионального туризма «Внутренний туризм — новые возможности» заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Мы продолжили эту программу, как мы изначально и задумывали», — сказала она.

По словам руководителя Ростуризма, программа должна стать не разовой, а системной мерой поддержки отрасли туризма на Байкале.

В конечном итоге программы на озере Байкал должны выйти на круглогодичный оборот.

В январе Догузова предположила, что в ближайшие годы российское направление станет модным среди иностранных туристов, а пока отдых в России для них «реальная экзотика».

В октябре замруководителя Ростуризма Григорий Прокуронов заявил, что российский туризм может получить 2,5 трлн рублей частных инвестиций до 2030 года благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».