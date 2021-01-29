Глава Ростуризма предсказала появление мировой моды на отдых в России

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова предположила, что в ближайшие годы российское направление станет модным среди иностранных туристов, а пока отдых в России для них «реальная экзотика». Об этом она заявила в четверг, 28 января, в интервью на YouTube.

«Мы говорили, что у нас формируется тренд и мода на отдых внутри страны. Мне кажется, что в мире создается мода и тренд на то, чтобы открыть Россию. Россия — реальная экзотика, неизведанное. Для многих иностранцев поехать в Россию это как приоткрыть завесу тайны. Я прогнозирую, что в ближайшие годы будет мода на отдых в России, на то, чтобы открывать Россию», — приводит ее слова «РИА Новости».

12 ноября советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова заявила, что ведомство намерено расширить популярный туристический маршрут Золотое кольцо и создать Большое Золотое кольцо. По ее словам, в Большое Золотое кольцо должны войти города с богатой историей, которые расположены в хорошей транспортной доступности от Москвы.

В августе правительство РФ запустило программу стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кешбэка на туры по стране. В начале октября программу продлили до января 2021 года.

В октябре замруководителя Ростуризма Григорий Прокуронов заявил, что российский туризм может получить 2,5 трлн рублей частных инвестиций до 2030 года благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».