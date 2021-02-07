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Диетолог назвала влияющие на артериальное давление продукты

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Продукты, содержащие много соли, могут приводить к повышению артериального давления, если наблюдается переизбыток в их употреблении. Об этом 7 февраля рассказала диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, это же относится к продуктам, подвергнувшимся термической обработке — варке, жарке, фритюру. Также поднять давление могут и кофеиносодержащие напитки, но только в случае, если человек предрасположен к этому, сообщила Соломатина телеканалу «Звезда».

По словам специалиста, в долгосрочной перспективе профилактикой повышенного давления остаются продукты, укрепляющие сами сосуды, содержащие магний. Это семечки, овощи и орешки. Особенно популярен у гипертоников свекольный и морковный соки.

Мочегонные продукты так или иначе тоже понижают давление, но увлекаться ими не стоит, отметила эксперт. Оказать эффект могут также и различные успокаивающие чаи, но как лекарства их рассматривать нельзя, добавила Соломатина.

Продукты, богатые витамином С, укрепляют стенки сосудов и сам сосуд, а содержание кверцетина помогает регулировать давление и крепость мелких капилляров. По словам диетолога, овощи, цельнозерновые крупы, содержащие много рутина, пищевых волокон, магния, оздоравливают сердечно-сосудистую систему, поскольку клетчатка выводит излишки холестерина и жиров, предотвращает ожирение печени, способствует выработке полезного холестерина. Кроме того, рутин содержится в ягодах темно-синего и черного цвета, этот элемент отвечает за крепость капилляров.

Как добавляет «Газета.ру», в рационе россиян много продуктов глубокой переработки. Колбасу, сосиски, копчености и другие продукты переработки мяса 75% российских мужчин едят практически ежедневно. При этом в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла мясные продукты промышленного производства к канцерогенным.

Накануне сообщалось, что в холодную погоду стоит отказаться от всех диет для снижения веса. В неблагоприятную погоду стоит уделять внимание укреплению иммунитета.

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