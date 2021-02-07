Россияне назвали счастливые приметы при трудоустройстве

Верящие в счастливые приметы россияне избирательнее относятся к выбору одежды перед собеседованием. Это следует из опроса сервиса SuperJob, опубликованного 7 февраля.

Так, на первую встречу с потенциальным работодателем многие кандидаты надевают только ту одежду, в которой однажды уже добились успеха. У некоторых респондентов есть «счастливые» часы или другие украшения, а часть участников исследования кладут в бумажник специальную, приносящую удачу купюру.



Некоторые соискатели в качестве счастливой приметы до блеска чистят ботинки, моют голову, улыбаются или подмигивают сами себе в зеркале, сообщает РБК. Кроме того, часть претендентов на хорошее место произносят фразу «Ни пуха, ни пера».



Однако приметам перед собеседованием верят только 12% россиян (11% женщин и 12% мужчин). Большинство респондентов уверены: если кандидат объективно не подходит на вакансию или не владеет навыками самопрезентации, соблюдение ритуалов не поможет.

Опрос проводился в период с 26 по 28 января по всей России среди 1,6 тыс. экономически активных респондентов старше 18 лет.

В марте 2020 года российские аналитики назвали самые высокооплачиваемые сферы. Наиболее высокие зарплаты получают работники финансового сектора, добывающей промышленности и сферы интеллектуального труда.