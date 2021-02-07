Мужчина пожелтел из-за редкой реакции на коронавирус

Британец Ленни Джонс полностью пожелтел из-за редкой реакции его организма на коронавирусную инфекцию, сообщает 6 февраля CheshireLive.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения (NHS), мужчина стал двенадцатым пациентом с таким симптомом в Соединенном Королевстве.

69-летний Джонс рассказал, что обратился к медикам после того, как обнаружил странную кожную реакцию, а также одышку.

«Я проснулся однажды утром и подумал, что что-то не так с зеркалом в спальне, потому что я был желтым, у меня желтуха и, проще говоря, я выглядел как Барт Симпсон», — отметил мужчина.

В больнице он провел 11 дней. Для его выздоровления врачам пришлось сделать ему переливание крови.

При этом отмечается, что Джонс на протяжении всего лечения сохранял оптимизм и пытался приободрять других пациентов.

«Медсестры обычно говорили, когда приходил новый пациент: «Иди и поговори с Ленни», — вспоминает пенсионер.

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