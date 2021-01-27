Названы предшествующие госпитализации симптомы COVID-19

Продолжающаяся лихорадка при коронавирусной инфекции является предвестником необходимости в госпитализации. Такие выводы сделали исследователи Клэр Стивс и Тим Спектор на основании данных приложения COVID Symptom Study, пишет в среду, 27 января, газета Express.

Это приложение собирает информацию о течении COVID-19, и, согласно его анализу, вторым симптомом, сигнализирующим о скорой необходимости в госпитализации, оказалась потеря аппетита. Речь идет о тех случаях, когда человек вовсе отказывается от приема пищи.

22 января заслуженный врач России Михаил Каган заявил, что проявление коронавируса может быть выражено в том числе через воспаления ротовой полости, пациентам с COVID-19 может понадобиться помощь стоматолога.

Ранее в январе ученые назвали редкий, но потенциальный симптом коронавируса. По сведениям Национальной службы здравоохранения Великобритании, зафиксированы случаи, когда у пациентов коронавирусная инфекция проявлялась через непрекращающуюся несколько дней икоту.

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