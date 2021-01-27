Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР
Общество
В Роспотребнадзоре обеспокоились проблемой устойчивости к антибиотикам
Мир
Главы МИД Армении и РФ обсудили реализацию заявлений по Карабаху
Мир
МИД РФ сообщил об информационной войне против Москвы и Минска
Общество
Юрист оценила предложение конфисковывать животных за жестокое обращение
Мир
Украинских хакеров заподозрили в кибератаках на банки Европы и США
Мир
МИД РФ указал на сложности возврата к ядерной сделке с Ираном из-за США
Общество
Названы предшествующие госпитализации симптомы COVID-19
Мир
МИД выразил надежду на стойкость ЕС перед шантажом США по СП-2

Названы предшествующие госпитализации симптомы COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продолжающаяся лихорадка при коронавирусной инфекции является предвестником необходимости в госпитализации. Такие выводы сделали исследователи Клэр Стивс и Тим Спектор на основании данных приложения COVID Symptom Study, пишет в среду, 27 января, газета Express.

Третий не лишний: как новая вакцина изменит борьбу с коронавирусом
Препарат против COVID-19 от Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы

Это приложение собирает информацию о течении COVID-19, и, согласно его анализу, вторым симптомом, сигнализирующим о скорой необходимости в госпитализации, оказалась потеря аппетита. Речь идет о тех случаях, когда человек вовсе отказывается от приема пищи.

22 января заслуженный врач России Михаил Каган заявил, что проявление коронавируса может быть выражено в том числе через воспаления ротовой полости, пациентам с COVID-19 может понадобиться помощь стоматолога.

Ранее в январе ученые назвали редкий, но потенциальный симптом коронавируса. По сведениям Национальной службы здравоохранения Великобритании, зафиксированы случаи, когда у пациентов коронавирусная инфекция проявлялась через непрекращающуюся несколько дней икоту.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021