Трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе. Двое служащих погибли и еще один госпитализирован, сообщил 6 февраля пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

«От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики», — говорится в заявлении.

Инцидент произошел в районе поселения Марьинка. Его обстоятельства выясняет руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

3 февраля офицер пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что произошел взрыв на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. В сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению боевых действий против сограждан.