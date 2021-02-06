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Экс-главу поселка застрелили в отделе полиции в Махачкале

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Бывшего главу дагестанского села Новокули застрелили в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД в Махачкале, сообщает в субботу, 6 февраля, РЕН ТВ.

Отмечается, что в кабинете правоохранителя произошла потасовка из-за конфликта, связанного с рабочей деятельностью экс-чиновника Новокули.

На место происшествия были направлены сотрудники ОМОНа, пишет телеканал. Выясняются причины стрельбы, а также личность стрелявшего.

По информации «Интерфакса», к стрельбе могут быть причастны бойцы ОМОНа, а поводом для конфликта чиновников стал земельный спор.

Как рассказал источник ТАСС, по подозрению в убийстве задержан сотрудник одной из силовых структур. Скрыться он не пытался.

Ранее в этот день в Махачкале мужчина убил двух девушек и напал на сотрудника полиции при задержании.

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