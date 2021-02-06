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Житель Махачкалы убил двух девушек и ранил полицейского

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В Махачкале мужчина убил двух девушек и напал на сотрудника полиции при задержании. Об этом сообщает в субботу, 6 февраля, телеканал РЕН ТВ.

Тела девушек были найдены в одной из квартир в Махачкале 5 февраля. Подозреваемый убил их после того, как они отказали ему в интимных отношениях, после чего скрылся.

Злоумышленника удалось найти по горячим следам. При задержании мужчина напал на одного из полицейских и нанес ему ножевое ранение в грудь. В результате сотрудника правоохранительных органов госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские в ответ дважды ранили нападавшего, сейчас он находится в больнице. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.

Накануне в Москве были задержаны пять подозреваемых, причастных к убийству хореографа Натальи Прониной в декабре 2020 года. По данным следствия, женщина возвращалась с подругами домой, когда к ним сзади подошел мужчина и выстрелил Прониной в голову. Пострадавшую госпитализировали, позже она скончалась в больнице. Злоумышленник скрылся.

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