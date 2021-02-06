Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на озере Байкал

На озере Байкал произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом 6 февраля сообщает сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие было зарегистрировано в 19:10 мск. Уточняется, что в Иркутской области и Республике Бурятия ощущались толчки силой от двух до шести баллов.

Эпицентр землетрясения находился в Кабанском районе Бурятии. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

В этот же день два землетрясения были зафиксированы в Туве. Первое, магнитудой 3,1 с эпицентром в 293 км к юго-западу от Кызыла, произошло в 01:53 по местному времени (21:53 5 февраля мск).

Второй подземный толчок, магнитудой 3,8, был зарегистрирован в 196 км к юго-востоку от Кызыла.