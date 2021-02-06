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СК назвал возможную причину пожара в жилом доме в поселке Мосрентген

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Причиной пожара в жилом доме в поселке Мосрентген «новой Москвы» могла стать неисправность электропроводки. Об этом сообщила в субботу, 6 февраля, старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
Жертвами возгорания в квартире на 2 этаже стали жильцы верхних этажей

По ее словам, на данный момент ведомство рассматривает различные версии возгорания, обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначаются экспертизы.

Прокуратура Москвы, в свою очередь, организовала проверку по факту происшествия. Также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и о несовершеннолетних.

Кроме того, сотрудники ведомства проверят соблюдение жилищных прав жителей дома.

«Для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находится первый заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Михаил Должиков», — отметили в пресс-службе ведомства.

Возгорание произошло 6 февраля на втором этаже в жилом доме на площади 25 кв. м. Как рассказали в ГУ МЧС, пожарным удалось спасти трех человек, их передали медикам, еще 10 человек были эвакуированы.

По последним данным, три человека, в том числе двое детей, погибли и 14 пострадали.

В Следственном комитете России заявили, что по факту смерти двух несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства работают на месте происшествия.

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