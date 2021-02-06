Два человека погибли при пожаре в жилом доме в поселке Мосрентген

Два человека погибли и 12 пострадали при пожаре в жилом доме в поселке Мосрентген в «новой Москве». Об этом сообщили в субботу, 6 февраля, в пресс-службе ГУ МЧС.

Отмечается, что погибли двое несовершеннолетних.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, возгорание, предположительно, началось в одной из квартир на втором этаже.

Возгорание произошло в 10-этажном доме, огнем было охвачено около 25 кв. м. Причина пожара не уточняется.

В ГУ МЧС добавили, что пожарным удалось спасти трех человек, их передали медикам, еще 10 человек были эвакуированы.

В Следственном комитете России заявили, что по факту смерти двух несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства работают на месте происшествия.