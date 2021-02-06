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Акция против ограничений из-за COVID-19 проходит в Тбилиси

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Акция «Социальный взрыв» с требованием снять все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, проходит в субботу, 6 февраля, в центре Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

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В очередном митинге принимают участие, в частности, представители бизнес-сектора, туристических фирм, ресторанов и кафе, неправительственных организаций.

На акции присутствовали и представители оппозиционных политических партий, которые оценивают требования митингующих как законные и призывают власти их удовлетворить.

Представители сфер бизнеса утверждают, что власти обрекли их на голодную смерть под предлогом защиты от COVID-19.

Позднее в этот день организаторы акции намерены провести масштабное шествие по улицам Тбилиси.

Митинги с требованием снять ограничения из-за коронавируса проходят в Грузии довольно часто. В январе лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе заявил, что целью акции является снятие всех ограничений, введенных правительством «якобы под предлогом борьбы с пандемией».

Грузинский кабмин на фоне распространения коронавируса приостановил работу ресторанов, торговых объектов и общественного транспорта в крупных городах на период с 28 ноября по 31 января, продлив срок отмены ограничений.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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