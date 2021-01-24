В Тбилиси начался митинг за снятие ограничений из-за COVID-19

Представители оппозиции, бизнес-сообщества и гражданские активисты проводят в воскресенье митинг у дома правительства в Тбилиси, требуя снятия ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает сайт телеканала 1tv.ge 24 января.

Лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе заявил журналистам, что целью акции является снятие всех ограничений, введенных правительством «якобы под предлогом борьбы с пандемией».

Политик заявил, что, если не снять эти ограничения, страна «погрузится еще в более глубокое болото бедности и выбраться оттуда будет еще труднее».

По его словам, Грузия — бедная страна и для нее любые ограничения означают «еще большее обнищание».

«То, что мы делаем, — это безумие. Мы приносим людей в жертву голоду, и конец этому необходимо положить как можно скорее», — заключил Джапаридзе.

Организаторами митинга являются гражданские активисты и представители бизнеса. К ним примкнули оппозиционные партии «Гирчи — больше свободы», «Лело для Грузии», «Европейская Грузия — движение за свободу» и «Стратегия Агмашенебели», отмечает ТАСС.

Они считают, что правительство в первую очередь должно разрешить работу общественному транспорту, остановленному из-за COVID-19, а затем снять остальные ограничения. Митингующие пообещали периодически проводить акции, чтобы заставить власть пойти на уступки. На понедельник запланирован еще один протест у Дома правительства.

Грузинский кабмин на фоне распространения коронавируса приостановил работу ресторанов, торговых объектов и общественного транспорта в крупных городах на период с 28 ноября по 31 января. Также запрещалась регулярная перевозка пассажиров: железнодорожная, автобусная и на такси. В январе ограничения продлили до 1 февраля.