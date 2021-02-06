Самолет из Москвы экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за трещин в лобовом стекле
Самолет Embraer-190 авиакомпании «Икар», совершавший рейс из Москвы в Магнитогорск, экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
«Около 5:00 Embraer 190 компании «Икар» совершил вынужденную посадку в нижегородском аэропорту <…> 61 пассажир (58 взрослых и трое детей) отправлены другим рейсом в Магнитогорск», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Обстоятельства инцидента изучают следователи, никто из пассажиров не пострадал, уточняет «Газета.ру».
1 февраля неизвестные пустили светосигнальную ракету в пассажирский самолет авиакомпании Utair в районе села Кулаково. Лайнер выполнял рейс Уфа — Тюмень и в момент попадания ракеты заходил на посадку в аэропорту Рощино.
На борту самолета находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.