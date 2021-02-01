В Тюмени неизвестные запустили ракету в пассажирский самолет

В Тюмени неизвестные пустили светосигнальную ракету в пассажирский самолет. Происшествие произошло 1 февраля, об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что зеленый снаряд был выпущен в сторону борта авиакомпании Utair в районе села Кулаково. Самолет следовал по маршруту Уфа — Тюмень и в момент попадания ракеты заходил на посадку в аэропорт Рощино.

Самолет произвел посадку в обычном режиме. На борту самолета АТR-72 находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

30 января текущего года пилотов пассажирского самолета, выполнявшего рейс Грозный — Москва, ослепили лазером при посадке в аэропорту Внуково в столице.

Инцидент не оказал влияния на процесс полета и посадки. По предварительным данным, источник излучения находился со стороны Москвы.

Ранее в январе сообщалось, что вертолет Ми-8 при взлете в селе Богучаны Красноярского края зацепил лопастями здание. По некоторым данным, у вертолета повреждена хвостовая балка. Причины происшествия выясняются.