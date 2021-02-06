Суд арестовал подозреваемых по делу о пожаре в Красноярске

Суд арестовал двух подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли четыре человека. Об этом 6 февраля говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

«Задержанным по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, 33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», — отметили в ведомстве.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») и ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Два уголовных дела объединены в одно производство.

Пожар на складе-магазине автозапчастей ООО «Автотрейд-КСК» произошел 3 февраля. Огонь быстро распространился по площади в 3,5 тыс. кв. м. Пламя тушили почти сутки. Погиб один сотрудник магазина и трое пожарных.