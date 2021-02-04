Четыре человека погибли при пожаре на складе в Красноярске
Найдены тела спасателей, которые погибли при пожаре в Красноярске, сообщает телеканал «Известия».
Трое пожарных вошли в горящее здание для поиска пострадавших. Выйти не удалось: рухнула крыша, в баллонах кончился воздух. Четвертой жертвой ЧП стал работник склада.
МЧС окажет помощь семьям погибших спасателей.
Возможная причина пожара — короткое замыкание. Другая версия — неосторожное обращение с огнем.
Пожар на складе автозапчастей возник 3 февраля. Огонь быстро распространился по площади в 3,5 тыс. м. Пламя тушили почти сутки.
СК возбудил два уголовных дела.
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