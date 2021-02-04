Четыре человека погибли при пожаре на складе в Красноярске

Четыре человека погибли при пожаре на складе в Красноярске

2021-02-04 07:17:57

2021-02-04 07:17:57

2021-02-04 07:17:57

2021-02-04 07:17:57

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru