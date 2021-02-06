В Санкт-Петербурге закрыли вестибюли станции «Невский проспект»

Вестибюли станции «Невский проспект» закрыли по требованию МВД, сообщает 6 февраля городской комитет по транспорту.

«По требованию ГУ МВД с 12:30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от площади Восстания до Дворцовой площади) и прилегающим улицам», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что вестибюли станции «Невский проспект» закрыты для входа и выхода пассажиров с 13:00.

Автобусы и троллейбусы, курсирующие по Невскому проспекту, следуют «по укороченным маршрутам».

В последний раз работу петербургского метро ограничивали 2 февраля — тогда были закрыты четыре станции — «Невский проспект», «Гостиный двор», «Площадь Восстания» и «Маяковская».