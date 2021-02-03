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В центре Санкт-Петербурга закрыли несколько станций метро

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В центре Санкт-Петербурга закрыты для пассажиров четыре станции метро.

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Для входа и выхода перестали работать станции «Невский проспект» Московско-Петроградской линии и «Гостиный двор» Невско-Василеостровской линии метрополитена. Пересадка между станциями закрыта. Поезда следуют без остановки, сообщается в Telegram-канале городской подземки во вторник, 2 февраля.

Кроме того, с 23:25 закрыты станции «Площадь Восстания» Кировско-Выборгской линии и «Маяковская» Невско-Василеостровской ветки. Пересадка между станциями также закрыта.

О причинах закрытия не сообщается.

Ранее во вторник сообщалось, что суды Санкт-Петербурга арестовали на срок до 15 суток 109 человек, задержанных на несогласованной акции, прошедшей в городе 31 января. Еще 170 человек были оштрафованы на сумму до 20 тыс. рублей.

В Петербурге, Москве и других городах России 31 января проходили несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие.

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