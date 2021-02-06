Максимов назвал Эрнста человеком большого стиля

Генеральный директор Первого канала, продюсер, сценарист, телеведущий Константин Эрнст — человек большого стиля, меняющий время. Об этом в день 60-летия Эрнста, 6 февраля, рассказал «Известиям» кинопродюсер и журналист Анатолий Максимов.

«Эрнст парадоксально неизменен в своей способности меняться. Он идет вместе со временем, но он — удивительное дело! — и меняет свое время. Поэтому внутри он остается совершенно разным», — сказал Максимов.

Он назвал главным качеством Эрнста «интенсивность жизни и энергии».

«Интенсивность жизни, энергии, которая от него исходит, и ощущение стиля, которое очень редко совпадает с энергией. Обычно, когда человек слишком увлечен стилевыми экзерсисами, это вещь в себе. А он — человек большого стиля, но в этом стиле есть обязанность быть тотальным», — заявил продюсер.

Он также подчеркнул, что именно с проектов Константина Эрнста, в частности «Ночного дозора», началась новая эпоха в отечественном кинопрокате и именно увлеченность Эрнста кинематографом как видом человеческого самовыражения позволила совершить этот толчок.

«Наше кино было провинциальным, комплексовало ужасно, и вдруг оказалось, что мы можем снимать фильмы, которые нравятся аудитории. Это было большое открытие, как взрыв горного завала, после которого пошла вода», — подытожил Максимов.

Толчок, который произошел в кино, во многом обязан личной увлеченностью Эрнста кинематографом как видом человеческого самовыражения.

Генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту 6 февраля исполнилось 60 лет. Больше 30 из них он посвятил телевидению.