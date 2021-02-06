Угрожавшего суицидом мужчину задержали в московском метро

Сотрудники полиции и службы безопасности Московского метрополитена задержали мужчину, который угрожал покончить с собой. Об этом 6 февраля сообщил департамент транспорта Москвы в своем канале в Telegram.

Инцидент произошел в 07:35 на станции «Алма-Атинская» около касс.

Трагедию удалось предотвратить, так как правоохранители сработали слаженно.

«Сейчас мужчину задержали, ему оказывают психологическую помощь, вестибюль работает в штатном режиме», — уточнил дептранс, поблагодарив сотрудников полиции за слаженность действий.

В январе в метро Москвы ребенок упал на рельсы на станции «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии. Машинист успел остановить состав и достал мальчика.