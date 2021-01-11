В Москве машинист успел остановить поезд перед упавшим на рельсы метро ребенком

Ребенок упал на рельсы на станции «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Машинист успел остановить состав и достал мальчика. Об этом сообщили в понедельник, 11 января, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На станции метро «Бабушкинская» ребенок упал на рельсы. Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав. После чего машинист обесточил рельс и достал мальчика», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва». Отмечается, что теперь машиниста ждет награда.

В настоящее время движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком.

31 декабря мужчина спрыгнул на рельсы на станции метро «Косино». Машинист поезда быстро среагировал, остановив поезд. Мужчину подняли на платформу. Пассажира могут заставить выплатить компенсацию, если его вина будет доказана, пишет «Москва 24».

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что мужчина упал с платформы на рельсы на станции метро «Сокол» на Замоскворецкой линии в Москве, он погиб.