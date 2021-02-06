Рейсы из Махачкалы в Стамбул возобновятся с 16 февраля

Регулярные международные авиарейсы из Махачкалы возобновятся с 16 февраля, первый рейс запланирован в Стамбул авиакомпанией UTair, сообщил 6 февраля помощник генерального директора аэропорта Махачкалы Мурад Шамсудинов.

«С 16 февраля авиакомпания UTair планирует выполнять рейсы из аэропорта Махачкалы в Турцию, город Стамбул», — передает ТАСС.

Вылеты будут осуществляться в 6:00 еженедельно по вторникам, четвергам и воскресеньям. Билеты уже в продаже, отметили в авиакомпании.

Аэропорт Махачкалы — единственный в Дагестане. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой, а до закрытия в России международного авиасообщения рейсы также выполнялись в Казахстан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

В конце января авиакомпания «Победа» анонсировала регулярные рейсы из Минеральных Вод в Стамбул. Авиасообщение откроется 5 марта.

В настоящее время «Победа» летает в Турцию из Москвы, Казани и Уфы.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте 2020 года из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались. В частности, полеты в Турцию были возобновлены с 1 августа.