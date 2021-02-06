Лещенко отметил организаторский талант Эрнста

Продюсер, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отличается организаторским талантом, корректностью и умением объединить перед телеэкраном несколько поколений. Об этом в день 60-летия Эрнста, 6 февраля, рассказал «Известиям» певец Лев Лещенко.

По его словам, при Эрнсте канал изменился, стал абсолютно новым и продуктивным.

«Телевидение живет на небольшой дотации, а в основном это коммерческая структура, которая должна зарабатывать на содержание всего телевизионного медиапространства. Если сальдо отрицательное, то никто тебе этого не простит», — рассказал он.

По мнению артиста, организаторский талант Эрнста позволяет выдержать это, сделать работу канала интересной и событийной.

Также он отметил политический спектр канала, культурно-просветительские программы, «Огоньки». Телеканал ведет диалог со зрителем.

«Ведь русский человек с утра включает телевизор, а потом идет чистить зубы. А главная задача — объединить несколько поколений», — подчеркнул Лещенко, отметив, что это удается Эрнсту.

Как добавил певец, каждая секунда телеэфира должна быть яркой, правдивой и увлекательной, а поскольку продюсер по образованию биолог и химик, то он, видимо, расщепляет эфир по молекулярной теории, поэтому программы так хорошо работают.