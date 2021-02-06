В Швеции предложили оказать давление на «российский режим»

Депутат парламента Швеции Маркус Вихель предложил поддержать «сторонников демократии» в России и оказать давление на «российский режим». Свой запрос он направил на имя министра иностранных дел страны Анн Линде.

В документе он, в частности, задал вопрос главе дипмиссии о том, намерена ли министр инициировать введение «более жестких мер против России», чтобы поддержать «демократических активистов».

Кроме того, Вихель напомнил о несанкционированных акциях, которые прошли в российских городах.

«Ситуация, мягко говоря, очень тяжелая для наших демократических друзей в стране. Мы также видим, как контроль и использование пропаганды во многих случаях подавляют свободные мнения и вместо этого вводят россиян в заблуждение», — пишет RT в субботу, 6 февраля.

Накануне Анн Линде заявляла, что Швеция оставляет за собой право «отреагировать» на высылку своего дипломата из России, который принял участие в несанкционированных акциях.

Несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Кроме того, 2 февраля после решения суда о замене блогеру условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре столицы и устроили несанкционированные акции.

Правоохранители предупреждали, что акции незаконны, а также об ответственности за их организацию и участие и указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам. В ходе акций были проведены задержания участников акций, нарушивших российское законодательство, а впоследствии возбуждены соответствующие уголовные и административные дела.

5 февраля МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях на территории страны. В МИД подчеркнули, что подобные действия со стороны сотрудников диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.