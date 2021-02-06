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В МЧС напомнили о правилах организации зимних путешествий

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В МЧС России напомнили о правилах организации безопасных зимних путешествий, сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившего «Известиям».

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Отмечается, что за 10 дней до похода туристической группе необходимо заполнить онлайн-заявку на регистрацию на сайте ведомства, чтобы проинформировать спасателей о предстоящем походе. Так вся информация поступит в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут. В случае необходимости к путешественникам будут оперативно направлены спасатели.

Также в МЧС рекомендовали перед началом похода ознакомиться с прогнозом погоды и отложить поход при аномально низкой температуре.

«Планируя отправиться в путь уточните информацию о лавиноопасной обстановке и рассчитывайте свои силы, чтобы не оказаться заложником подобных обстоятельств. Если вы имеете хронические заболевания, лучше откажитесь от сложных походов в труднодоступную горную местность», — сказано в сообщении.

Если же путешественники все же собрались выйти на маршрут, необходимо взять с собой необходимые лекарства с запасом, средства связи, GPS-навигатор, теплую одежду, а также запас еды и питья.

Кроме того, необходимо изучить рельеф местности, по которой пролегает маршрут, уточнить, есть ли по пути турбазы и другие места, где можно укрыться в случае непогоды.

«При поездке в горы совсем не лишним будет лавинный маячок (бипер). Кроме того, возьмите с собой лопату, компас, спички, фонарик, комплект для оказания первой помощи», — подчеркнули в МЧС.

Также в ведомстве напомнили о бесплатном едином номере всех экстренных служб «112», по которому можно звонить круглосуточно с любого телефона и из любой точки России.

31 декабря МЧС России напомнило о необходимости регистрации туристических групп за 10 дней до начала путешествия во избежание нештатных ситуаций.

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