МЧС России напомнило о регистрации групп туристов

В преддверии новогодних каникул МЧС России напоминает о необходимости регистрации туристических групп за 10 дней до начала путешествия во избежание нештатных ситуаций. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое поступило в «Известия» в четверг, 31 декабря.

«МЧС России обращает особое внимание, что во избежание нештатных ситуаций туристическим группам следует за 10 дней до начала путешествия зарегистрироваться и проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения», — отмечают в министерстве.

Заявка на регистрацию подается через специальную онлайн-форму на официальных сайтах территориальных органов МЧС России, ее также можно подать с помощью почтового отправления, электронной почты или по телефону, обратившись в ведомство по месту планируемого путешествия.

МЧС России запустило на своем сайте единый сервис онлайн-регистрации туристических групп в апреле 2019 года.

Информировать спасателей нужно о маршрутах, которые предполагают высокий уровень риска для жизни и здоровья человека. При подаче онлайн-заявки необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте, дате выхода и возвращения, опасные точки маршрута. Ответственный в регионе сотрудник ведомства обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, а затем передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.

В МЧС отмечают, что в преддверии новогодних каникул участились случаи, когда незарегистрированные туристические группы терялись в горах из-за сложности маршрута, неблагоприятной погоды или неподготовленности группы.

Так, 16 декабря в Крыму потерялось двое туристов. Они спускались с горы «Сокол» без специального снаряжения, в темноте сбились с основной тропы и заблудились. Им потребовалась помощь спасателей.

По прибытии сотрудники МЧС нашли пострадавших на скальном участке напротив ущелья «Шайтан-Дере», в районе утеса «Чертов палец» и спустили их в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждалась.

22 декабря в Хакасии потерялись двое мужчин. Они решили совершить пробежку по окрестностям гряды Борус в природном парке «Шушенский бор». Путешественники сбились с маршрута и потерялись, но нашли место устойчивого приема сотовой сети и вызвали помощь. Спасатели и добровольцы искали потерявшихся несколько часов и нашли только к утру.

В целом по России рекордсменом по количеству туристов на маршрутах на сегодняшний день является Кабардино-Балкария. Здесь с начала года провели 133 поисково-спасательные работы и спасли 137 туристов. Всего за этот период по маршрутам региона прошли 1533 зарегистрированные группы, это более 10 тысяч туристов и альпинистов, из них 12 иностранных групп.

В Карачаево-Черкессии в уходящем году МЧС провело 116 аварийно-спасательных и других неотложных работ, спасли 98 человек.

За зимний период 2019 года сотрудники Южного Регионального поисково-спасательного отряда и его филиалов совершили 76 поисково-спасательных работ в горно-лесной местности, в основном на территории Краснодарского края и Адыгеи.

17 декабря 2020 года стало известно, что группа из 10 человек, среди которых было восемь детей, пропала в Сьяновских каменоломнях в Московской области. Позже детям удалось выйти из пещеры к спасателям. Помощь медиков и психологов им не понадобилась. Инструктор, который организовал экскурсию, был задержан для опроса.

По данным подмосковного ГУ МЧС, экскурсия не была зарегистрирована.