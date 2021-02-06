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Россия в 2020 году увеличила экспорт золота в три раза

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В 2020 году Россия экспортировала золота на общую сумму $18,5 млрд, что в три раза больше, чем годом ранее, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Золотое время: Россия увеличила экспорт драгметаллов
Но о распродаже золотого запаса речи не идет

Наибольший объем экспорта приходится на Великобританию — 290 т на сумму $16,9 млрд. В натуральном выражении вывоз золота вырос до 320 т. Годом ранее этот показатель составил 123 т.

В апреле 2020 года правительство России разрешило Минпромторгу выдавать производителям лицензии на экспорт металла на основе согласованного с Минфином заявления, пишет 5 февраля «Газета. ру».

В конце февраля Российская пробирная палата сообщила, что Россия в 2019 году увеличила экспорт золота в слитках в 8,37 раза в сравнении с предыдущим годом — до 116,075 т против 13,87 т.

При этом закупки монетарного золота Банком России в 2019 году значительно уменьшились — на 42% в сравнении с 2018 годом, до 158,6 т. На 1 января 2020 года резервы исчислялись 2270,56 т. За 2018 год Центробанк РФ купил 273,715 т золота, и на 1 января 2019 года резервы в золоте насчитывали 2111,93 т.

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