Прямой эфир
Экономика
Силуанов заявил о преодолении «коронакризиса» российской экономикой
Спорт
Кокорин дебютировал в составе «Фиорентины»
Спорт
Кокорин попал в число запасных «Фиорентины» на матче с «Интером»
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало замедление инфляции в феврале
Спорт
Волков и Оверим прошли процедуру взвешивания перед боем
Мир
Украинские националисты анонсировали акцию у телеканала «Наш»
Общество
Telegram заблокировал каналы с личными данными правоохранителей
Мир
СНБО Украины допустил введение санкций против Медведчука
Мир
Количество привившихся от COVID-19 в мире превысило число заболевших

Продюсерская компания Барака и Мишель Обамы создаст проекты для Netflix

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продюсерская компания Higher Ground Productions, которой владеют экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, работает над рядом телевизионных и кинопроектов для стримингового сервиса Netflix, сообщает в пятницу, 5 февраля, портал Deadline.

Время первой: Мишель Обама заново прожила свое «Становление»
Фильм о жене экс-президента США стал хитом Netflix

В частности, платформа анонсировала два сериала и четыре полнометражных фильма.

Так, пара адаптирует роман британо-пакистанского писателя Мохсина Хамида «Выйти на запад» в киноленту, где главную роль исполнит актер Риз Ахмед. Также в разработке находится научно-фантастический фильм «Спутник», байопик об альпинисте С, который одним из первых достиг вершины Эвереста.

Кроме того, планируется выпустить телесериал об индейской девушке, помогающей полиции вести расследование о собственной резервации.

Отмечается, что релизы проектов состоятся в течение ближайших нескольких лет, однако точных дат пока нет.

О том, что Барак и Мишель Обама заключили соглашение с Netflix на производство фильмов и сериалов для стриминговой кинокомпании стало известно в мае 2018 года.

В том же году стало известно, что пара приобрела права на экранизацию для Netflix книги Майкла Льюиса «Пятый риск», рассказывающей о переходном периоде между администрацией Барака Обамы и его преемника Дональда Трампа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021