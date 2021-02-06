Продюсерская компания Барака и Мишель Обамы создаст проекты для Netflix

Продюсерская компания Higher Ground Productions, которой владеют экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, работает над рядом телевизионных и кинопроектов для стримингового сервиса Netflix, сообщает в пятницу, 5 февраля, портал Deadline.

В частности, платформа анонсировала два сериала и четыре полнометражных фильма.

Так, пара адаптирует роман британо-пакистанского писателя Мохсина Хамида «Выйти на запад» в киноленту, где главную роль исполнит актер Риз Ахмед. Также в разработке находится научно-фантастический фильм «Спутник», байопик об альпинисте С, который одним из первых достиг вершины Эвереста.

Кроме того, планируется выпустить телесериал об индейской девушке, помогающей полиции вести расследование о собственной резервации.

Отмечается, что релизы проектов состоятся в течение ближайших нескольких лет, однако точных дат пока нет.

О том, что Барак и Мишель Обама заключили соглашение с Netflix на производство фильмов и сериалов для стриминговой кинокомпании стало известно в мае 2018 года.

В том же году стало известно, что пара приобрела права на экранизацию для Netflix книги Майкла Льюиса «Пятый риск», рассказывающей о переходном периоде между администрацией Барака Обамы и его преемника Дональда Трампа.