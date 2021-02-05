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Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года

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Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщил в пятницу, 5 февраля, портал Deadline.

Как отметили на портале, Пламмер умер в своем доме в Коннектикуте. Его смерть подтвердили родственники.

«Крис был незаурядным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию <…> Он был национальным достоянием и очень любил свои канадские корни. Благодаря своему искусству и человечности он тронул все наши сердца, и его легендарная жизнь сохранится для всех будущих поколений. Он всегда будет с нами», — сказал менеджер и давний друг актера Лу Питт.

Пламмер снялся более чем в 100 фильмах. Обладатель многочисленных премий, в том числе «Оскара», «Эмми», «Тони», «Золотого глобуса», «Независимого духа» и др. Актер снимался в фильмах «Звуки музыки», «Поющие в терновнике», «Красное и черное», «Начинающие», «Ватерлоо», «Все деньги мира» и многих других.

В этот же день стало известно, что российский актер Виталий Альшанский умер в 52-летнем возрасте. По предварительной версии, у актера случился инфаркт.

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