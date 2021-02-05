Прямой эфир
Мир
Число жертв коронавируса в Африке превысило 93 тыс.
Мир
Меркель намерена обсудить с новой администрацией США «Северный поток – 2»
Общество
Ефремова увезли из колонии в неизвестном направлении
Туризм
В Барселоне предложили запретить туристам аренду квартир на срок менее месяца
Мир
В Женеве избран глава Президентского совета Ливии
Спорт
Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на ОИ-2022
Мир
Посол США заявил об отсутствии намерений в создании с Турцией группы по С-400
Общество
Срок наблюдения за участниками испытаний «ЭпиВакКороны» могут сократить
Мир
Неизвестный ранил нескольких полицейских и забаррикадировался в доме в США
Сюжет:

«Роскосмос» показал надвигающийся на Москву арктический циклон

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Москву надвигается арктический циклон, который будет сопровождаться сильными морозами. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос», которая также опубликовала снимок циклона со спутника.

«Температура опустится ниже –20 градусов, отмечают метеорологи», ― говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Twitter.

В госкорпорации также продемонстрировали фотографию циклона, сделанную с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» на аппаратуру МСУ-МР.

Ранее в этот день главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве самыми холодными за всю зиму могут стать 9–10 февраля. Так, в ночные часы температура опустится до –30 градусов, а днем ожидается до –17 градусов.

В предстоящие входные, по словам Поздняковой, будет ветрено и морозно. Осадков в столице не ожидается. Дневная температура воздуха в субботу составит от –10 до –12 градусов, а по области — от –10 до –15 градусов. Согласно прогнозу, в выходные погоду в городе будет определять антициклон с северо-западного сектора Арктики.

Также 5 февраля о надвигающейся волне аномального холода предупредил жителей европейской части России научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он объяснил, что волной холода называют падение зимних температур ниже нормы на семь и более градусов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021