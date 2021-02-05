«Роскосмос» показал надвигающийся на Москву арктический циклон

На Москву надвигается арктический циклон, который будет сопровождаться сильными морозами. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос», которая также опубликовала снимок циклона со спутника.

«Температура опустится ниже –20 градусов, отмечают метеорологи», ― говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Twitter.

В госкорпорации также продемонстрировали фотографию циклона, сделанную с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» на аппаратуру МСУ-МР.

По данным синоптиков, Арктический циклон надвигается на столичный регион России: он принесет сильные морозы 🌨️



Температура опустится ниже минус 20°C, отмечают метеорологи.



📸 Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Метеор-М», аппаратура МСУ-МР pic.twitter.com/4p9Xul0oiU — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 5, 2021

Ранее в этот день главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве самыми холодными за всю зиму могут стать 9–10 февраля. Так, в ночные часы температура опустится до –30 градусов, а днем ожидается до –17 градусов.

В предстоящие входные, по словам Поздняковой, будет ветрено и морозно. Осадков в столице не ожидается. Дневная температура воздуха в субботу составит от –10 до –12 градусов, а по области — от –10 до –15 градусов. Согласно прогнозу, в выходные погоду в городе будет определять антициклон с северо-западного сектора Арктики.

Также 5 февраля о надвигающейся волне аномального холода предупредил жителей европейской части России научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он объяснил, что волной холода называют падение зимних температур ниже нормы на семь и более градусов.