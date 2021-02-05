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В Барселоне предложили запретить туристам аренду квартир на срок менее месяца

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Власти Барселоны предложили сделать постоянной временную меру, введенную в Каталонии летом 2020 года, о запрете на краткосрочную аренду квартир туристам на срок менее 30 дней. Об этом сообщило в пятницу, 5 февраля, агентство Bloomberg.

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Городское правительство считает, что мера поможет избежать «перенасыщения туристами». Как отметили в агентстве, это одна из самых жестких мер в мире по контролю арендного жилья.

Если инициативу поддержат, то каталонцы не смогут сдавать квартиры на срок менее 30 дней.

Как рассказали в мэрии Барселоны, «перенасыщение туристами» может негативно повлиять на рынок жилья и нарушить внешний вид микрорайонов.

Отмечается, что предложение возникло из-за того, что до пандемии вырос туристический поток в городе, местные жители столкнулись с повышенной платой за аренду, а также с шумом, который создался из-за туристов.

В конце января аналитики «Авито» рассказали «Известиям», что в 2020 году россияне предпочитали проводить за городом, что сказалось и на статистике поиска жилья. В прошлом году поиск дома для покупки или аренды обогнал квартиры, лидировавшие на протяжении всего 2019 года.

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