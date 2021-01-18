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Дома оказались популярнее квартир в 2020 году

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В 2020 году поиск дома для покупки или аренды обогнал квартиры, лидировавшие на протяжении всего 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Авито».

Как сообщили в пресс-службе ресурса, прошедший год россияне предпочитали проводить за городом, что сказалось и на статистике поиска жилья. С переходом на дистанционную работу возможность гулять с детьми и быть ближе к природе стала важнее, чем жилье рядом с работой или школой.

Дачный момент: в России сформировался дефицит частных домов на продажу
Более половины проживающих в квартирах россиян хотят переехать за город

«Если проследить динамику поисковых запросов, по меньшей мере 100 тыс. раз, становится заметен рост интереса россиян к дачному досугу: «рассаду помидоров» искали в два раза чаще, «инкубатор для яиц», «печь для казана» и «батут с сеткой» — в три раза», — добавили в компании.

Кроме того, в 2020 году россияне уделяли много внимания обустройству домашнего пространства. В Сети заметен рост популярности таких поисковых запросов, как диван, предметы интерьера, а также бытовая техника. При этом последняя не всегда справлялась с возросшей нагрузкой, поэтому пользователи часто искали ей замену или пытались найти мастеру по ремонту.

Переезды и доставка также стали трендами года: компании отказывались от офисов или переезжали в помещения поменьше, запускали доставку и меняли производственные помещения, рассказали в «Авито». Россияне искали и специалистов, которые помогут с переездом, добавили в пресс-службе ресурса.

По данным аналитиков, в 2020 году также выросла популярность запросов «Газель» и «водитель», причем интерес к «газели» стал особенно высоким в IV квартале: в предновогодний период, когда число заказов в онлайн-магазинах и доставок подарков традиционно возросло, этот поисковый запрос занял второе место по популярности.

Ранее, 15 января, сообщалось, что в России сформировался дефицит загородных домов, дач и коттеджей для покупки. В 2020 году вырос спрос на них — больше половины россиян, проживающих в квартирах, хотят поменять их на индивидуальное жилье (23,2 млн семей, или 59%).

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