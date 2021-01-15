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В России сформировался дефицит частных домов на продажу

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В России сформировался дефицит загородных домов, дач и коттеджей для покупки. В 2020 году вырос спрос на них — больше половины россиян, проживающих в квартирах, хотят поменять их на индивидуальное жилье (23,2 млн семей, или 59%). Об этом свидетельствуют данные «Дом.РФ» и ВЦИОМ, с которыми ознакомились «Известия».

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В то же время уменьшилось и ликвидное предложение, то есть количество выставленных на продажу домов с хорошей транспортной доступностью и необходимой инфраструктурой, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости.

Росту спроса на индивидуальное жилье поспособствовали ситуация с коронавирусом и массовый переход на дистанционную работу, сказал «Известиям» генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

За прошедший год объем предложения в сегменте благоустроенных домов снизился в среднем на 15–20%, сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

«В первую очередь с рынка выбыли объекты с хорошей транспортной доступностью и обеспеченные всей необходимой для постоянного проживания инфраструктурой. Уже к концу осени количество ликвидных предложений на рынке загородного жилья стало минимальным — сформировался дефицит», — сообщил он.

По данным «Авито Недвижимости», за год стоимость частного жилья (дачи, таунхаусы, коттеджи) в России в среднем выросла на 7%.

Сегодня далеко не все мечтающие о частном доме семьи могут его себе позволить, указал Виталий Мутко. Из 5 млн семей, планирующих в ближайшие три года улучшить жилищные условия, 3,6 млн не имеют средств на строительство или покупку частного дома, говорится в исследовании «Дом.РФ» и ВЦИОМ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дачный момент: в России сформировался дефицит частных домов на продажу

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