 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Молочные срубы: в России придумали дома из пищевых отходов

Строительный утеплитель будут производить бактерии
Фото: Depositphotos
Главный слайд
Начало статьи
Молочные срубы: в России придумали дома из пищевых отходов
2020-03-20 19:37:12">
2020-03-20 19:37:12
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На смену не вполне безопасным строительным утеплителям из минеральной ваты могут прийти экологичные материалы, которые разрабатывают российские ученые на основе отходов лесной и пищевой промышленности. Главное преимущество новинки — использование биологически нейтральной клеевой основы из полимера декстрана. Он вырабатывается специальными бактериями, питающимися молочной сывороткой и патокой, которая остается после производства сахара из свеклы. Формальдегид, который сегодня используется при производстве строительных утеплителей, действительно может наносить вред здоровью людей, отмечают в МГТУ имени Баумана, поэтому новый материал перспективен. Но важно, чтобы, помимо экологичности, он обладал прочностью и водостойкостью.

Переезд бактерии

Строительная вата — стандартный утеплитель, который используется в конструкции большинства распространенных в России каркасных загородных домов. Его популярность обусловлена умеренной ценой при отличных изолирующих свойствах, однако есть у материала и значительный недостаток — а именно включенные в его состав опасные для человека смолы, которые выделяются из ваты в процессе эксплуатации здания и способны вызывать онкологические заболевания.

Справка «Известий»

В качестве клеящей основы для строительной ваты используются синтетические фенолформальдегидные смолы, которые ядовиты для человека.

В частности, эти вещества угнетающе воздействуют на нервную систему и могут вызывать такие кожные заболевания, как дерматит и экзема. Кроме того, содержащийся в смолах формальдегид обладает канцерогенным воздействием и при попадании в организм может спровоцировать развитие раковых опухолей.

Утеплитель_1
Молочные срубы: в России придумали дома из пищевых отходов
Фото: Depositphotos

Экологичный аналог утеплителя предложили российские ученые, которые разработали технологию его изготовления из отходов производства лесной и пищевой промышленности.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

— Для того чтобы создать новый утеплитель, нам в первую очередь необходимо специальное связующее вещество, — рассказал директор компании-разработчика «Хэтвуд», доцент кафедры технологии композиционных материалов и древесиноведения Сибирского госуниверситета им. М.Ф. Решетнёва Михаил Баяндин. — Чтобы его получить, мы смешиваем молочную сыворотку (как правило, ее утилизируют после производства сыра) и мелассу (патоку), которая образуется при изготовлении сахара из свеклы. Затем в полученный состав добавляются микроорганизмы. Питаясь этими ингредиентами, они образуют полимер под названием декстран, который в дальнейшем используется в качестве клеевой основы материала.

В процессе производства будет использоваться особый подвид бактерии Leuconostoc mesenteroides, которая обычно применяется при производстве йогуртов.

— Чтобы микроорганизм адаптировался к работе в новых условиях, мы постепенно добавляли в привычную для него среду обитания необходимые нам компоненты, после чего часть бактерий привыкла к новой пище и использовалась нами для повторного отбора, — отметила эксперт компании «Биоэко», руководитель Ассоциации менеджеров инновационной сферы предпринимательства регионов Сибири и Дальнего Востока Ирина Беликова.

Утеплитель_4
Молочные срубы: в России придумали дома из пищевых отходов
Фото: Depositphotos

В результате ученые получили бактерию, которая успешно производит связующее вещество в обычной лабораторной посуде, что позволит избежать необходимости в использовании дорогостоящих биореакторов при массовом производстве.

Композитные сетки: новые материалы заменят стальные конструкции
Это поможет повысить качество и долговечность сооружений

Крыша на молоке

Разработанная технология предполагает, что готовый клеевой состав концентрируют, очищая его от лишней воды, а затем смешивают с измельченными отходами деревообрабатывающей промышленности. В завершении процесса получаемая масса будет проходить стадию формования, после чего строительные маты из нового материала будут подвергаться конвекционной сушке и упаковываться для доставки на строительные площадки.

— Рыночная цена на новый утеплитель будет находиться на уровне качественной минеральной ваты, — заявил Михаил Баяндин. — При этом его производство будет целиком основано на переработке промышленных отходов и сами получившиеся материалы могут подвергаться рециклингу после завершения своего срока службы в домах.

По словам ученого, само производство утеплителя также будет более экологичным по сравнению с процессом создания минеральной ваты, поскольку требует значительно меньше энергозатрат, львиная доля которых будет уходить на предварительное измельчение древесных отходов.

Утеплитель_3
Молочные срубы: в России придумали дома из пищевых отходов
Фото: Depositphotos

Будущим жильцам домов, утепленных новыми матами, разработчики обещают сохранение естественного микроклимата деревянных строений, что будет достигнуто за счет способности материала пропускать через себя воздух и естественным образом реагировать на перепады влажности. Также разработчики позаботились о пожарной безопасности утеплителя, которая будет достигаться за счет введения небольшого количества водорастворимых веществ — антипиренов — в его клеевую основу на стадии производства.

Срубить по-быстрому: ученые вывели скорорастущую осину
Модифицированное дерево достигает возраста промышленной зрелости на 10 лет раньше

Значимость разработки для строительной отрасли оценили в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана.

— Формальдегид, который в настоящее время используется при производстве строительных утеплителей, действительно способен выделяться из них при нагреве дома (обычно это происходит летом) и наносить вред здоровью жителей, — считает профессор кафедры химии и химических технологий в лесном комплексе МГТУ имени Баумана Андрей Иванкин. — Поэтому применение экологичного декстранового клея могло бы быть оправданным с точки зрения безопасности — но лишь в том случае, если у них получится сформировать плиты с необходимой механической прочностью и водостойкостью, что позволит использовать материал в строительстве.

Сейчас проект по разработке «молочных домов» находится в стадии завершения НИОКР. Предполагается, что, при условии заинтересованности производителей стройматериалов во внедрении новой технологии, экологичный утеплитель может появиться на рынке уже через 2–3 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020