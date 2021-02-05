МЧС дало рекомендации жителям Подмосковья перед аномальными морозами

С 7 по 11 февраля в Подмосковье ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону в пятницу, 5 февраля.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 7 по 11 февраля по территории Московской области ожидается аномально холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7–12 градусов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве рекомендовали закрывать входные двери подъездов и оборудовать их самозакрывающимися приспособлениями, утеплить подъездные окна, а если где-то нет стекол, то незамедлительно сообщить об этом на обслуживаемый технический участок ЖКХ.

В МЧС посоветовали держать выходы на чердаки и крыши домов постоянно закрытыми. Гражданам рекомендовано ограничить выход на улицу детей и престарелых людей, а также исключить выезды за город.

Ранее в этот же день главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве самыми холодными за всю зиму могут стать 9–10 февраля, пишет «Москва 24». Так, в ночные часы температура опустится до –30 градусов, а днем ожидается до –17 градусов.