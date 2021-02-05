Нарушения нашли в интернате для престарелых в Татарстане

Множество нарушений обнаружено при прокурорской проверке в Новошешминском интернате для престарелых в Татарстане. В основном претензии касались соблюдения требований пожарной безопасности.

Как пишет Inkazan.ru, дефекты нашли у пожарных извещателей на первом и втором этажах здания, не соответствовала требованиям крышка люка эвакуационной лестницы, балконы эвакуационных выходов не очищались от снега и наледи. Кроме того, выяснилось, что здание интерната не было оборудовано системами оповещения о пожаре.

В адрес руководства интерната было внесено представление о необходимости устранить нарушения. На сегодняшний день это уже сделано, виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

9 января произошел пожар в нелегальном доме престарелых в поселке Боровский в Тюменской области. Погибли семь человек. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.