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Еще одно уголовное дело возбудили после пожара в доме престарелых под Тюменью

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Уголовное дело о халатности возбудили после гибели семи человек при пожаре в нелегальном доме престарелых в поселке Боровский в Тюменской области. Об этом 11 января сообщается на сайте Следственного комитета.

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«Следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области в связи с пожаром, во время которого погибли люди в частном пансионате, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, возгорание строений и гибель постояльцев стали возможными из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей чиновниками, а также контролирующих органов. Отмечается, что следователи проверят деятельность должностных лиц и дадут их действиям или бездействию правовую оценку.

Ранее в этот день хозяйке пансионата предъявили обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), женщина арестована.

9 января вечером в результате возгорания надворных построек домовладения женщины, расположенного на улице Трактовой поселка Боровский, погибли семь пожилых людей, которые не смогли самостоятельно выбраться из горящего строения. Причиной смерти стало отравление окисью углерода.

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