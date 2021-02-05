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Педиатр рассказал об особенностях заболеваемости коронавирусом у детей

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Педиатр-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что в большинстве случаев дети переносят коронавирус в легкой или бессимптомной форме, из-за этого заболевание не всегда можно выявить. На эту тему специалист высказался в пятницу, 5 февраля, в беседе с газетой «Взгляд».

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Как отметил врач, согласно официальной информации, в среднем заболеваемость детей коронавирусом составляет примерно 10-13%. При этом это только те случаи, которые выявлены.

«Ребенок выделяет маленькое количество вируса, да и количество дней выделения вируса небольшое и незначительное, в отличие от взрослого, поэтому большая часть детей перенесли коронавирус в более легкой или скрытой форме», — сказал Тимаков.

Он полагает, что в России переболели минимум 30% детей, но для точных данных нужно проводить анализ, в частности, по школам.

Также, по словам Тимакова, какой-то «критичной» защиты детей от вируса не требуется.

2 февраля сообщалось, что российские ученые объяснили низкую заболеваемость COVID-19 у детей плотным графиком вакцинации — иммунная система часто тренирует различные антигены.

Как пояснял заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии медуниверситета Алебай Сабитов, дети могут не иметь рецепторов на своих клетках, которые «ловили» бы вирусы и позволяли бы им фиксироваться.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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