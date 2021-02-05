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Самолет Ил-114 сел в Жуковском после срабатывания одного из датчиков

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Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 совершил посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика температуры масла в одном из двигателей. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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Отмечается, что самолет выполнял испытательный полет и экипаж принял решение о посадке согласно инструкции.

«В ходе испытательного полета Ил-114-300 в Жуковском сработал датчик температуры масла одного из двигателей. Согласно инструкции, экипаж принял решение произвести посадку. Посадка прошла штатно», — заявила ОАК в своем Twitter.

О том, что пассажирский самолет Ил-114 готовится к аварийной посадке в Жуковском, стало известно ранее в этот же день. Пятый канал сообщал, что борт идет на посадку с одним работающим двигателем.

В середине января в ОАК заявили, что начало серийных поставок пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в 2022 году.

Ил-114-300 — разрабатываемый турбовинтовой самолет, предназначенный для местных воздушных линий. Он должен заменить выходящий из эксплуатации Ан-24. Ил-114 разработали в 1980-е, было выпущено около 20 машин. Крейсерская скорость новинки составляет 500 км/ч, максимальная высота полета — 7,6 тыс. м, дальность полета — 5 тыс. км. Самолет может вместить до 68 пассажиров.

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